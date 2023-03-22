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Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер - это лучшее, что может с ним произойти

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Традиционное обращение президента к нации

Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер - это лучшее, что может с ним произойти

Julia Kochetova / DER SPIEGEL

Новина українською

Российская Федерация обязательно получит ответ за каждый удар по украинским городам.

Об этом заявил президент Владимира Зеленского в среду, 22 марта в своем видеообращении.

По словам президента, уже сейчас весь мир понимает, что Россия проиграет эту войну, а каждый россиянин понесет ответственность за совершенные преступления.

Он заявил, что каждый оккупант, ответственный за обстрелы украинских городов, обязательно получит ответ.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область. Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это уже понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня россияне обстреляли жилые кварталы Запорожья и остров Хортицу.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне, вероятно, обстреляли город РСЗО "Торнадо-С".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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