Дулуб: Для меня нет такого, что спорт вне политики

Белорусский экс-тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о своем отношении к выражению "спорт вне политики".

"В первую очередь, я читаю в интернете, – те, кто осудил эту войну. Олимпиада – это всегда был мир, прекращались войны. Но был другой пример – Олимпиада 1936 года в Германии для того, чтобы показать превосходство арийской расы. Поэтому для меня тоже все понятно – нет такого, что спорт вне политики.

Больше всего меня удивляет, когда говорят, что не все так однозначно. А что не однозначно? Одна страна напала на другую ни с того ни с сего в 4 утра – прямая параллель. Для меня все однозначно – каждый должен иметь свою позицию и озвучить ее – либо туда, либо сюда. Нет такого, еще не все так однозначно.

Для меня политика – когда нужно решить какие-то вопросы, договориться. Одна страна с другой, торговые отношения. Это для меня политика. А после 2020 года – это для меня уже не вопрос политики, это вопрос человеческого достоинства: кто ты? Туда или сюда. По центру нельзя. Либо за белых, либо за черных. Это уже другое, не политическое", – сказал Дулуб в эфире программы "Закрутка".