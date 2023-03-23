За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Особенно досталось вражеской артиллерии
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.03.23.
В частности, в среду, 22 марта, было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 168 150 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 87 единиц техники. Особенно ВСУ постарались в контрбатарейной борьбе – уничтожены 19 единиц артиллерии.
Потери россиян в технике:
- танков - 3570 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 6898 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2608 (+19) ед,
- РСЗО - 511 (+2) ед,
- средства ПВО - 273 (+1) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20),
- крылатые ракеты – 909 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5452 (+18) ед,
- специальная техника – 273 (+3).
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