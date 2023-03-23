За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.03.23.

В частности, в среду, 22 марта, было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 168 150 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 87 единиц техники. Особенно ВСУ постарались в контрбатарейной борьбе – уничтожены 19 единиц артиллерии.

Потери россиян в технике: