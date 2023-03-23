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За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Особенно досталось вражеской артиллерии

За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.03.23.

В частности, в среду, 22 марта, было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 168 150 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 87 единиц техники. Особенно ВСУ постарались в контрбатарейной борьбе – уничтожены 19 единиц артиллерии.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3570 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 6898 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2608 (+19) ед,
  • РСЗО - 511 (+2) ед,
  • средства ПВО - 273 (+1) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20),
  • крылатые ракеты – 909 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5452 (+18) ед,
  • специальная техника – 273 (+3).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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