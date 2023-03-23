Вероятный конкурент Трампа на выборах изменил свою риторику по Украине и назвал Путина военным преступником

Губернатор Флориды Рон Десантис, который может стать кандидатом в президенты США на выборах, объяснил свои заявления о целесообразности поддержки Украины с точки зрения интересов американцев и даже назвал президента РФ военным преступником.

Он признал, что в интервью Fox News, когда сказал, что поддержка Украины "не входит в жизненно важные интересы США" плюс назвал войну "территориальным спором", использовал неуместные формулировки и вовсе не имел в виду, что РФ "может захватывать Украину" или угрожать НАТО.