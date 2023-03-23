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Вероятный конкурент Трампа на выборах изменил свою риторику по Украине и назвал Путина военным преступником

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Вероятный конкурент Трампа на выборах изменил свою риторику по Украине и назвал Путина военным преступником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Губернатор Флориды Рон Десантис, который может стать кандидатом в президенты США на выборах, объяснил свои заявления о целесообразности поддержки Украины с точки зрения интересов американцев и даже назвал президента РФ военным преступником.

Он признал, что в интервью Fox News, когда сказал, что поддержка Украины "не входит в жизненно важные интересы США" плюс назвал войну "территориальным спором", использовал неуместные формулировки и вовсе не имел в виду, что РФ "может захватывать Украину" или угрожать НАТО.

"Бесспорно, Украина имеет право на эту территорию. Если бы можно было одним взмахом руки что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине. Путин? Он руководит заправкой с кучей ядерного оружия. Думаю, он военный преступник. США не признают Международный уголовный суд, но я действительно считаю, что его надо привлечь к ответственности".

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В статье: война с россией
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Источник:
nypost.com

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