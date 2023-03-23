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Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты вывели свои подразделения из Новой Каховки

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Перед этим, уже традиционно занявшись мародерством

Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты вывели свои подразделения из Новой Каховки

фото из свободных источников

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Российская оккупационная армия начала покидать Новую Каховку (Херсонская область). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город.

Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Напомним, что Новая Каховка находится на левом берегу Днепра.

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Херсон и практически всю Херсонскую область российские оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских окупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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