Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты вывели свои подразделения из Новой Каховки

Российская оккупационная армия начала покидать Новую Каховку (Херсонская область). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город.

Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.