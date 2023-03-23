Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты вывели свои подразделения из Новой Каховки
Перед этим, уже традиционно занявшись мародерством
фото из свободных источников
Российская оккупационная армия начала покидать Новую Каховку (Херсонская область). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город.
Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
Напомним, что Новая Каховка находится на левом берегу Днепра.
Херсон и практически всю Херсонскую область российские оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских окупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
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