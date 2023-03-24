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Россия спустя год признала потерю БДК Саратов в порту Бердянска - ВИДЕО

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Еще три корабля "понесли потери личного состава"

Россия спустя год признала потерю БДК Саратов в порту Бердянска - ВИДЕО

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В Черноморском флоте РФ спустя год признали потерю большого десантного корабля Саратов.

Об этом заявил так называемый командир крымской военно-морской базы ЧФ РФ Феликс Меньков на открытии памятной доски "морякам бригады десантных кораблей".

Оккупанты признали потерю БДК Саратов, а также "потери личного состава" на кораблях Саратов, Новочеркасск и Цезарь Куников. До этого страна-агрессор отрицала потери.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео украинского удара по российским кораблям в морском порту временно оккупированного Бердянска год назад. Большие десантные корабли Орск, Цезарь Куников и Новочеркасск получили повреждения, корабль Саратов был уничтожен.

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В статье: война с россией
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