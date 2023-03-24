Россия спустя год признала потерю БДК Саратов в порту Бердянска - ВИДЕО

В Черноморском флоте РФ спустя год признали потерю большого десантного корабля Саратов.

Об этом заявил так называемый командир крымской военно-морской базы ЧФ РФ Феликс Меньков на открытии памятной доски "морякам бригады десантных кораблей".

Оккупанты признали потерю БДК Саратов, а также "потери личного состава" на кораблях Саратов, Новочеркасск и Цезарь Куников. До этого страна-агрессор отрицала потери.