Россия спустя год признала потерю БДК Саратов в порту Бердянска - ВИДЕО
Еще три корабля "понесли потери личного состава"
В Черноморском флоте РФ спустя год признали потерю большого десантного корабля Саратов.
Об этом заявил так называемый командир крымской военно-морской базы ЧФ РФ Феликс Меньков на открытии памятной доски "морякам бригады десантных кораблей".
Оккупанты признали потерю БДК Саратов, а также "потери личного состава" на кораблях Саратов, Новочеркасск и Цезарь Куников. До этого страна-агрессор отрицала потери.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
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