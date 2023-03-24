Мотор Сич Богуслаева годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана

Украинское стратегическое предприятие Мотор Сич не один год вело торговлю с подсанкционными иранскими компаниями из сферы военной промышленности. В частности, речь идет и о разработчиках дронов-камикадзе типа Shahed. Об этом говорится в расследовании журналисткого проекта Схемы, которое ссылается на соответствующие документы.

В сообщении сказано, что Мотор Сич поставляла двигатели АИ-9 и ТВ3-117 - такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, которые Россия использует в войне против Украины.

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Среди этих компаний есть предприятия, связанные с государственной военной промышленностью Ирана и причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136.

Документальные доказательства такого сотрудничества правоохранители обнаружили в рабочем кабинете многолетнего президента Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.

Журналисты проанализировали копии этих документов и выделили три иранские фирмы, с которыми сотрудничала украинская корпорация Мотор Сич:

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее же название - Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM) - разработчик и производитель Shahed-171;

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Руководство Мотор Сичи понимало, что прямая торговля с Ираном опасна для бизнеса. В связи с этим Богуслаев предлагал привлечь белорусского посредника.

Напомним, что 22 октября прошлого года СБУ задержала Богуслаева по подозрению в государственной измене.

Позже спецслужба опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией. В настоящее время экс-глава Мотор Сичи находится под стражей.