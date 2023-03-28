Бах: МОК не рекомендует участие, а выдвигаем жесткие условия для федераций по допуску спортсменов из РФ и РБ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил новые рекомендации Комитета по возвращению россиян и белорусов в спорт.

- Год назад исполком МОК предоставил рекомендации по отстранению россиян и белорусов. Сегодня вы рекомендуете обратное. Что изменилось лично для вас, господин президент, для комитета в течение этого года, когда Россия продолжает агрессию против Украины?

- Во-первых, мы не рекомендуем участие, а выдвигаем очень жесткие условия для международных федераций, которые могут захотеть разрешить спортсменам с паспортами РФ и Беларуси соревноваться в их турнирах, которые находятся под их ответственностью.

Во-вторых, рекомендации от 28 февраля 2022 года не были отстранением, не были санкциями, это была мера пресечения. Мы его ввели по двум основным причинам. Был ряд стран, которые решили, какие спортсмены могут участвовать в определенных соревнованиях, отказывая в выдаче визы россиянам и белорусам, угрожая своим спортсменам выходом из международных федераций, даже из НОК, забрав у них финансирование, если они будут соревноваться с россиянами и белорусами.

Второй причиной было - мы не могли гарантировать, что хозяева соревнований смогут обеспечить безопасность для россиян и белорусов из-за очень напряженной атмосферы в ряде стран. Это ставило под угрозу целостность международных спортивных состязаний. И это было бы против нашей миссии, потому что у нас есть дилемма. И вопреки нашей миссии, мы должны были выдать эту рекомендацию не приглашать россиян и белорусов на международные соревнования, чтобы защитить целостность международного спорта.

Что изменилось с тех пор? Могу назвать несколько факторов, но давайте очерчу только два. Во-первых, мы видим, что в ряде видов спорта – теннисе, велоспорте, гандболе, футболе, хоккее – это уже работает. Вы видите российских и белорусских спортсменов, участвующих в соревнованиях по некоторым из этих видов спорта. Даже соперничают там против украинцев. И мы это видим почти каждый день в женском, мужском теннисе. Недавно даже украинка победила в финале белоруску (на самом деле Марта Костюк обыграла россиянку – прим.) в Остине на турнире WTA. И у нас есть много других примеров.

Видим, что эти спортсмены получают визы в эти страны, в этом случае США, но есть и многие другие примеры в международном спорте. И в некоторых странах, где такая потребность, эти спортсмены даже получают разрешение на работу от государства. И нет серьезных проблем в этих случаях с безопасностью.

Причины для этих мер очень изменились. Это обсуждали на многих консультациях, почему такое возможно в этих видах спорта, почему не может быть возможно в плавании, настольном теннисе, борьбе или других видах. В чем разница?

Во-вторых, есть четкое заявление двух независимых специальных докладчиков ООН по правам человека. Я зацитирую некоторые из этих ремарок: "Мы соглашаемся, что эта война противоправна. Конкретные обязательства государств продолжают существовать, а запрет прямой дискриминации – одна из основных ценностей системы прав человека. Мы должны быть уверены, что фокусируемся на странах. Думаю, это совершенно идеально, что МОК и другие исключили РФ и Белоруссию. Мы должны начать с согласия, что эти государства будут исключены. Вопрос в том, что произойдет с людьми? Это не серая зона международного права. Это что-то связывающее все страны и всех людей. Очень важно, что мы называем это императивной нормой международного права. По этой причине общий запрет российских и белорусских спортсменов и артистов не может продолжаться. Это грубое нарушение прав человека. Идея не в том, что мы собираемся признавать права человека для таких лиц, как мы, и с которыми мы согласовываем их действия и поведение. Идея в том, что каждый имеет право не быть дискриминирован из-за паспорта".

МОК вместе с Олимпийской хартией. Мы связаны с ней не только нашей миссией, но и правилами хартии о недискриминации. Олимпийское движение признает основные принципы ООН по стандартам прав человека. Это очень четкое заявление независимых докладчиков ООН, назначенных ООН, чтобы давать такие советы, чтобы предупреждать каждого, кто имеет отношение к нарушению прав человека, чтобы показывать средства правовой защиты для них.

Этими четкими заявлениями нельзя пренебрегать Олимпийским движением. И есть две основные причины, которые изменились с 28 февраля 2022 года по сегодняшний день, - сказал Бах.