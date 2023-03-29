Тотальный контроль. В ГУР прокомментировали заявления о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

Вместе с партнерами из других стран ГУР МО Украины контролирует возможное размещение ядерного оружия и на территории Беларуси, и отслеживает ситуацию внутри российской федерации. Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк сообщил в комментарии для ТСН.

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри россии. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока что мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не более".

По оценкам разведки, заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси – очередной шантаж оккупантов.