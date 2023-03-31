На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2

В министерстве обороны российской федерации заявили, что Украина начала применять оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Спикер конашенков рассказал, что ПВО россиян якобы перехватила одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщил Милитарный.

При этом оккупанты не показали никаких доказательств применения ВСУ ОТРК "Гром-2". До полномасштабного вторжения украинский оперативно-тактический ракетный комплекс находился на стадии разработки.