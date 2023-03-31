На России впервые заявили о применении Вооруженными Силами Украины ОТРК Гром-2
Гремит?
ТСН
В министерстве обороны российской федерации заявили, что Украина начала применять оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Спикер конашенков рассказал, что ПВО россиян якобы перехватила одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщил Милитарный.
При этом оккупанты не показали никаких доказательств применения ВСУ ОТРК "Гром-2". До полномасштабного вторжения украинский оперативно-тактический ракетный комплекс находился на стадии разработки.
- Этот ракетный комплекс рассматривают в качестве мощного средства неядерного сдерживания агрессора. ОТРК "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") разрабатывают для поражения одиночных и групповых стационарных целей дальностью от 50 до 280 км.
- Бортовая система управления ракеты инерционная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными и другими).
- В 2016 году Саудовская Аравия проводила переговоры с Украиной о закупке украинских ОТРК и финансировании проектно-конструкторской разработки. Через два года завершилось испытание головки самонаведения для этого ОТРК.
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Источник:mil.in.ua
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