Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу

Защищая страну от российских оккупантов, погиб украинский четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и мастер спорта по боксу Виталий Меринов.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Непоправимая потеря для Ивано-Франковского сообщества. Ночью, от полученных травм в бою, в госпитале скончался Виталий Меринов. Виталий был членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. А также депутатом Ивано-Франковского городского совета прошлого созыва.

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха.

У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!", - написал Марцинкив в Фейсбук.