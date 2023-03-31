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Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу

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Виталий Меринов, вечная память Герою

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу

facebook.com/ruslan.martsinkiv

Новина українською

Защищая страну от российских оккупантов, погиб украинский четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и мастер спорта по боксу Виталий Меринов.

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Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Непоправимая потеря для Ивано-Франковского сообщества. Ночью, от полученных травм в бою, в госпитале скончался Виталий Меринов. Виталий был членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. А также депутатом Ивано-Франковского городского совета прошлого созыва.

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха.

У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!", - написал Марцинкив в Фейсбук.

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