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Силы обороны: Россияне на Авдеевском направлении использовали почти все резервы, интенсивность атак снизилась

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Россияне пробуют восполнять потери

Силы обороны: Россияне на Авдеевском направлении использовали почти все резервы, интенсивность атак снизилась

фото из свободных источников

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Враг использовал почти все свои резервы на Авдеевском направлении – это снизило количество наступательных действий, но россияне перебрасывают силы с юга.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Еспресо.

"Авдеевка – грубо говоря, клон Бахмута. Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно поэтому количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении", - рассказал он.

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В то же время, по словам Дмитрашковского, россияне постоянно перебрасывают силы из оккупированного Крыма и Мелитополя и пополняют подразделения.

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В статье: война с россией
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