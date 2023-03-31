Силы обороны: Россияне на Авдеевском направлении использовали почти все резервы, интенсивность атак снизилась
Россияне пробуют восполнять потери
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Враг использовал почти все свои резервы на Авдеевском направлении – это снизило количество наступательных действий, но россияне перебрасывают силы с юга.
Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Еспресо.
"Авдеевка – грубо говоря, клон Бахмута. Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно поэтому количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении", - рассказал он.
В то же время, по словам Дмитрашковского, россияне постоянно перебрасывают силы из оккупированного Крыма и Мелитополя и пополняют подразделения.
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