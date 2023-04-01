  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате обстрела россиянами Харьковщины погиб мужчина
В тренде

В результате обстрела россиянами Харьковщины погиб мужчина

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Трагедия произошла в пгт. Двуречная

В результате обстрела россиянами Харьковщины погиб мужчина

Запорізька ОВА

Новина українською

В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области погиб гражданский мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - рассказал чиновник.

Как сообщается, поселок ежедневно страдает от вражеских обстрелов. В Купянском районе продолжаются боевые действия. 29 населенных пунктов там пока еще находятся в оккупации, еще три – в "серой" зоне, где непосредственно проходят боевые столкновения.

По теме
yellow-arrow
Россия добилась незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь зимой и весной, - Британская разведка
yellow-arrow
Украина получит 100 бронетранспортеров Rosomak от Польши
yellow-arrow
День уничтожения артиллерии. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харьков война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде