В результате обстрела россиянами Харьковщины погиб мужчина

В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области погиб гражданский мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - рассказал чиновник.

Как сообщается, поселок ежедневно страдает от вражеских обстрелов. В Купянском районе продолжаются боевые действия. 29 населенных пунктов там пока еще находятся в оккупации, еще три – в "серой" зоне, где непосредственно проходят боевые столкновения.