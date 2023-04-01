В результате обстрела россиянами Харьковщины погиб мужчина
Трагедия произошла в пгт. Двуречная
Запорізька ОВА
В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области погиб гражданский мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - рассказал чиновник.
Как сообщается, поселок ежедневно страдает от вражеских обстрелов. В Купянском районе продолжаются боевые действия. 29 населенных пунктов там пока еще находятся в оккупации, еще три – в "серой" зоне, где непосредственно проходят боевые столкновения.
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