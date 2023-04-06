Михайличенко: В УЕФА мы видели большую поддержку Украины и Павелко
Еще 4 года Андрей Павелко будет в Исполкоме УЕФА
uaf.ua
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко заявил, что
"Я приехал поддержать его кандидатуру, показать свою солидарность и очень переживал, как сложатся выборы. Сложились. Мы видели такую большую поддержку Украины и Павелко. К нам подходили многие представители разных футбольных ассоциаций и спрашивали, как у нас дела, переживали, говорили, что будут голосовать за нас.
Это сигнал того, что работа УАФ высоко ценится в УЕФА. Мы продолжаем бороться за то, чтобы проводить Чемпионат мира-2030. Все нас поддерживают и желают, чтобы война скорее закончилась. Я не видел людей, которые равнодушно относились бы к нашей стране", — сказал Михайличенко.
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