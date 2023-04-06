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Михайличенко: В УЕФА мы видели большую поддержку Украины и Павелко

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Еще 4 года Андрей Павелко будет в Исполкоме УЕФА

Михайличенко: В УЕФА мы видели большую поддержку Украины и Павелко

uaf.ua

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Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко заявил, что переизбрание Андрея Павелко в Исполком УЕФА - сигнал того, что УАФ высоко ценится в УЕФА.

"Я приехал поддержать его кандидатуру, показать свою солидарность и очень переживал, как сложатся выборы. Сложились. Мы видели такую большую поддержку Украины и Павелко. К нам подходили многие представители разных футбольных ассоциаций и спрашивали, как у нас дела, переживали, говорили, что будут голосовать за нас.

Это сигнал того, что работа УАФ высоко ценится в УЕФА. Мы продолжаем бороться за то, чтобы проводить Чемпионат мира-2030. Все нас поддерживают и желают, чтобы война скорее закончилась. Я не видел людей, которые равнодушно относились бы к нашей стране", — сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
gazeta.ua

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