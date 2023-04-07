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В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского

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Бульвар был реконструирован и переименован в честь выдающегося тренера

В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского

фото из соцсетей

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В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

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"С сегодняшнего дня бульвар имени Кучеревского полностью открыт для пешеходов. В мирное время, пожалуй, все было бы торжественнее. Но главное, что дело сделано. Ибо, несмотря на войну и многочисленные ограничения жизни в Днепре продолжается.

После того, как полномасштабное российское вторжение прервало строительство, мы нашли силы и средства завершить этот проект.

Все помнят, как выглядел бульвар раньше. Теперь это место, названное в честь нашего выдающегося футбольного тренера, соответствует его светлой памяти.

Думаю, Евгений Мефодиевич мог бы гордиться", — написал Филатов.

Напомним, что под руководством Кучеревского "Днепр" занял третье место в чемпионате Украины и вышел в финал Кубка Украины в сезоне 2003/2004, а также дважды подряд выходил в весеннюю часть Кубка УЕФА.

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В статье: Евгений Кучеревский Днепр
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