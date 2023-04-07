В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

"С сегодняшнего дня бульвар имени Кучеревского полностью открыт для пешеходов. В мирное время, пожалуй, все было бы торжественнее. Но главное, что дело сделано. Ибо, несмотря на войну и многочисленные ограничения жизни в Днепре продолжается.

После того, как полномасштабное российское вторжение прервало строительство, мы нашли силы и средства завершить этот проект.

Все помнят, как выглядел бульвар раньше. Теперь это место, названное в честь нашего выдающегося футбольного тренера, соответствует его светлой памяти.

Думаю, Евгений Мефодиевич мог бы гордиться", — написал Филатов.