В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского
Бульвар был реконструирован и переименован в честь выдающегося тренера
фото из соцсетей
В Днепре открыли бульвар Евгения Кучеревского. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.
"С сегодняшнего дня бульвар имени Кучеревского полностью открыт для пешеходов. В мирное время, пожалуй, все было бы торжественнее. Но главное, что дело сделано. Ибо, несмотря на войну и многочисленные ограничения жизни в Днепре продолжается.
После того, как полномасштабное российское вторжение прервало строительство, мы нашли силы и средства завершить этот проект.
Все помнят, как выглядел бульвар раньше. Теперь это место, названное в честь нашего выдающегося футбольного тренера, соответствует его светлой памяти.
Думаю, Евгений Мефодиевич мог бы гордиться", — написал Филатов.
Напомним, что под руководством Кучеревского "Днепр" занял третье место в чемпионате Украины и вышел в финал Кубка Украины в сезоне 2003/2004, а также дважды подряд выходил в весеннюю часть Кубка УЕФА.
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