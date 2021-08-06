Он приучил Днепр к победам. Сегодня Евгению Мефодьевичу Кучеревскому могло исполниться 80 лет
Человек с большой буквы
Днепр
Евгений Мефодьевич Кучеревский родился 6 августа 1941 года (Херсон, Николаевская область). Украинский футболист и тренер, заслуженный тренер СССР (1989) и Украины. Наиболее известен по работе в днепропетровском "Днепре" (1986-1992, 2002-2005).
С украинской командой Кучеревский брал чемпионат СССР (1988), серебряные медали первенства (1987, 1989), Кубок страны (1989). Уже в новом веке Евгений Мефодьевич приводил "Днепр" к бронзе чемпионата Украины (2003/04), а также выходил в финал Кубка (2003/04).
26 августа 2006 года Кучеревский ехал со своей дачи в Новомосковске на матч дублеров "Днепра". "Mercedes-Benz" под его управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом. Бампер грузовика пробил двери авто, шансов выжить у тренера не было. Как позже установила экспертиза, за несколько секунд до аварии у него случился инфаркт.
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