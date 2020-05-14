Рыкун вспомнил случай, когда Кучеревский после поражения собрался бросать в него вазой

Известный украинский экс-футболист "Днепра", "Металлиста" и национальной сборной Украины Александр Рыкун в разговоре с Чемпионом рассказал о своих выступлениях в обоих клубах.

- "Металлист" действительно платил "Днепру" за ваш трансфер 2 миллиона долларов?

- Об этом лучше спросить у Красникова или Стеценко. Вроде немного больше - 2 с чем-то. Сначала меня взяли в аренду на полгода. Позвонил Евгений Красников предложил сменить клуб. В "Днепре" на тот момент я имел сомнительные перспективы, с Протасовым не было хорошего контакта. С себя вины за это не снимаю - были случаи, не очень приятно вспоминать. В итоге решил сменить команду.

- После аренды речь зашла о полноценном приобретения?

- Сезон закончился, я вернулся в "Днепр", поехал с командой на сборы. Там снова пару тренировок пропустил. Протасов отправил меня в "дубль". Помню, на командном сборе он как-то сказал, что Рыкуну запрещает пить даже пиво. Там сидели 18-летние юниоры. Я потом к нему зашел, говорю, зачем при детях такое рассказываешь? Он с моими аргументами согласился.

- С Кучеревским таких проблем в общении не было?

- Пришлось и ему со мной немного повоевать. В феврале 2005 года в Кубке УЕФА мы потерпели досадное домашнее поражение от "Партизана" - 0:1. До этого в гостях сыграли 2:2 и имели неплохие шансы на проход в 1/8 финала. Но пропустили на "Метеоре" гол за две минуты до конца матча. В украинских СМИ еще потом вышли заголовки "Партизан выстрелил из засады".

Было очень обидно. Дошло до алкорозрядки. Пришел несвежий на тренировку. Попал под горячую руку Мефодича. Он вызвал к себе в кабинет. Начал кричать. Ваза была под рукой, поднял ее, хотел у меня бросить. Но взял себя в руки.