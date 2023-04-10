ОК Юг: Россия может применить против Украины новые иранские дроны Miraj-532

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк не исключает, что со временем новый иранский дрон-камикадзе Miraj-532 может быть доставлен в Россию, которая использует его для обстрелов украинской территории.

Такое мнение она высказала в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", сообщает Укринформ.

"По всей вероятности, они могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, критического их количества, доведенный до такого предела враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках. Пока мы не фиксировали ничего такого", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, если разрабатывается какая-нибудь единица активного действия, которая может быть применена врагом, украинские защитники ищут способы противодействия. Специалисты уже изучают заявленные характеристики этого дрона.

"Уверена, что наша система противовоздушной обороны будет способна защитить и отработать правильно", – отметила она.

Спикер подтвердила информацию о том, что качество беспилотников, которые Россия в последнее время применяет в Украине, снизилась.

"Да, мы наблюдаем такое явление. Действительно, по всей вероятности, влияют те же санкции, которые должны все же заработать и отражаться также на боевой ситуации. И все же недооценивать врага нельзя. Камеры там есть, беспилотники активны. Сбор информации в таком случае говорит о том, что враг ищет новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение будет наиболее эффективным", – сказала Гуменюк.

По ее данным, наблюдается активизация беспилотных летательных аппаратов вдоль линии фронта вдоль побережья. Это говорит о том, что могут быть подготовлены какие-либо атаки, добавила она.

Отметим, что в Иране был разработан новый дрон-камикадзе Me’raj-532, который, как утверждают иранцы, может поражать цели на расстоянии до 450 километров.

Глава научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил Корпуса стражей Исламской революции Али Кухестани заявил, что новый дрон-камикадзе уже успешно прошел испытание.

Как пишет иранское информационное агентство Tasnim News, Кухестани утверждает, что Me'raj-532 оснащен поршневым двигателем и 50-килограммовой боеголовкой. Дрон может находиться в воздухе до трех часов и имеет максимальную высоту в 3,6 километра.

По словам главы научно-исследовательского подразделения, Me'raj-532 можно легко и быстро собрать и подготовить к полету. Это делает его хорошим вариантом для быстрого реагирования.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые россия часто применяет в Украине, могут лететь на расстояние более 1000 км и нести около 40 килограммов взрывчатки.