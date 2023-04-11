Источник: Четыре крымских клуба допустили к лицензированию РФС

4 клуба из временно аннексированного Крыма были допущены к лицензированию Российского футбольного союза (РФС), чтобы выступать в лигах страны-агрессора.

Такую информацию дает российский журналист инсайдер Иван Карпов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

К лицензированию были допущены "Севастополь", ялтинский "Рубин", керченский "Океан" и симферопольская "Таврия".

Решение было принято в Симферополе по итогам встречи комиссии РФС с так называемым "Крымским футбольным союзом".

Теперь клубы должны подать заявки и пройти сертификацию стадионов.Также не уточняется, в каком дивизионе они будут выступать.

Также Карпов пишет о том, что послед данных решений России "можно окончательно забыть про Европу и ждать неизбежного перехода в Азию".