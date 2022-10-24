Гауляйтер Севастополя заявил, что клубы из Крыма смогут участвовать в ФНЛ с сезона-2023/24

Футбольные клубы из оккупированных Севастополя и Крыма смогут участвовать в соревнованиях российской ФНЛ.

Об этом заявил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, его цитируют местные СМИ.

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"Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым считался для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".

Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.