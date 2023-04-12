"Повезло, что не узнал меня". Дирявка вспомнил, как Кучеревский чуть не выгнал его из-за прически

Бывший защитник "Днепра" и сборной Украины Сергей Дирявка поделился воспоминаниями о легендарном тренере днепровской команды Евгении Кучеревском.

"Вспоминается первая тренировка. Группу игроков из интерната, в которую включили и меня, пригласили на одну из тренировок с дублем. А тогда были в моде прически "металлического направления". Я увлекся. У меня такой хаер (длинные волосы – прим.) тогда был – просто не представляете".

По словам Дирявки, строгий тренер "Днепра" не оценил модную прическу игрока и едва не выгнал его из команды.

"И вот захожу я в автобус, Кучеревский так на меня посмотрел и говорит: "Чтобы этого парня завтра с нами не было". Когда я это услышал, такое было состояния, как будто бы в автобусе меня подстригли. На следующий день я привел себя в порядок – подстригся коротко. Повезло, что Мефодьич просто не узнал меня", - сказал Дирявка.