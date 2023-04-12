Шмыгаль с красноречивыми эмодзи на борту самолета прибыл в США - ФОТО
Рассчитывает на новые договорённости
Денис Шмыгаль/Telegram
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом на территорию Соединенных Штатов Америки. Там планируется проведение встреч с несколькими министрами США и руководителями международных финансовых учреждений.
"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими", – написал глава украинского правительства в Telegram.
Шмыгаль также отметил, что делегация нашего государства рассчитывает достичь новых договоренностей в рамках поездки в Штаты.
Отметим, что Шмыгаль прибыл в США на самолете, на борту которого размещены красноречивые эмодзи.
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