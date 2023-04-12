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Шмыгаль с красноречивыми эмодзи на борту самолета прибыл в США - ФОТО

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Рассчитывает на новые договорённости

Шмыгаль с красноречивыми эмодзи на борту самолета прибыл в США - ФОТО

Денис Шмыгаль/Telegram

Новина українською

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом на территорию Соединенных Штатов Америки. Там планируется проведение встреч с несколькими министрами США и руководителями международных финансовых учреждений.

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими", – написал глава украинского правительства в Telegram.

Шмыгаль также отметил, что делегация нашего государства рассчитывает достичь новых договоренностей в рамках поездки в Штаты.

Отметим, что Шмыгаль прибыл в США на самолете, на борту которого размещены красноречивые эмодзи.

Шмыгаль с красноречивыми эмодзи на борту самолета прибыл в США - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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