Премьер-министр Украины встретился с главой Пентагона - призвал передать Украине истребители
Денис Шмыгаль находится с визитом в США
Jonathan Ernst/Reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.
Как сообщает CNN, об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи.
"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.
При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.
"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава Пентагона.
Министр обороны США также поблагодарил Украину за ее ответственность в вопросе военной помощи, которую ей уже передали.
"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в сфере безопасности оставалась в руках защитников Украины", - добавил он.
Чуть позже Шмыгаль у себя в Telegram написал, что в ходе встречи с Остином он поблагодарил США за мощную военную поддержку Украины и создание формата "Рамштайн".
"Подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель. А также совместную работу по новым возможностям на будущее", - уточнил он.
При этом премьер добавил, что для быстрой победы Украине необходимо больше оружия, а именно: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов.
"Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности. Рассчитываем на неизменно мощную военную поддержку Соединенных Штатов до окончательной победы Украины", - рассказал Шмыгаль.
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