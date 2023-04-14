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Шевченко, Мудрик и Зинченко посетили концерт Океан Эльзы в Лондоне

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Концерт состоялся в рамках благотворительной акции

Шевченко, Мудрик и Зинченко посетили концерт Океан Эльзы в Лондоне

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил благотворительный концерт "Океан Эльзы" в Лондоне. Компанию ему составили представители нашей страны в Англии - вингер "Челси" Михаил Мудрик и защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

Легенда украинского футбола опубликовал совместное фото с игроками и лидером группы Святославом Вакарчуком.

"Спасибо "Океан Эльзы" за замечательный концерт. Это была действительно невероятная атмосфера. И спасибо всем украинцам, которые пришли поддержать благотворительный концерт в рамках тура #HelpforUkrainetour вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине. Поддержите UNITED24", — написал Шевченко в своем Instagram.

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Шевченко, Мудрик и Зинченко посетили концерт Океан Эльзы в Лондоне - изображение 1
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
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В статье: Андрей Шевченко Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Святослав Вакарчук Михаил Мудрик
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