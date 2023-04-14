Шевченко, Мудрик и Зинченко посетили концерт Океан Эльзы в Лондоне
Концерт состоялся в рамках благотворительной акции
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил благотворительный концерт "Океан Эльзы" в Лондоне. Компанию ему составили представители нашей страны в Англии - вингер "Челси" Михаил Мудрик и защитник "Арсенала" Александр Зинченко.
Легенда украинского футбола опубликовал совместное фото с игроками и лидером группы Святославом Вакарчуком.
"Спасибо "Океан Эльзы" за замечательный концерт. Это была действительно невероятная атмосфера. И спасибо всем украинцам, которые пришли поддержать благотворительный концерт в рамках тура #HelpforUkrainetour вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине. Поддержите UNITED24", — написал Шевченко в своем Instagram.
Популярное сейчас
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро
- "Я не мог дышать". Щенсны рассказал о своей замене в матче против Спортинга
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО