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"На перспективу": Шевченко высказался об игре Мудрика в Челси

Англия
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Легендарный украинец верит в своего соотечественника

"На перспективу": Шевченко высказался об игре Мудрика в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко высказался об игре Михаила Мудрика в составе "Челси", оценив перспективы украинца в составе "синих":

"Челси" приобрел на перспективу очень молодого талантливого игрока. Он только начинает свой путь в футболе. Мудрик является частью амбициозного проекта, он в надежных руках. Решение приобрести его именно сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант", - заявил Шевченко в интервью BBC Sport.

Напомним, сам Шевченко выступал в составе "синих" в период с 2006 по 2009 года.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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