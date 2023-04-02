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"На перспективу": Шевченко высказался об игре Мудрика в Челси
Легендарный украинец верит в своего соотечественника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко высказался об игре Михаила Мудрика в составе "Челси", оценив перспективы украинца в составе "синих":
"Челси" приобрел на перспективу очень молодого талантливого игрока. Он только начинает свой путь в футболе. Мудрик является частью амбициозного проекта, он в надежных руках. Решение приобрести его именно сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант", - заявил Шевченко в интервью BBC Sport.
Напомним, сам Шевченко выступал в составе "синих" в период с 2006 по 2009 года.
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