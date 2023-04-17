  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вениславский заявил, что в будущем "мы должны прийти к повесткам в Дії". В Минцифры отреагировали
В тренде

Вениславский заявил, что в будущем "мы должны прийти к повесткам в Дії". В Минцифры отреагировали

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Федоров поделился фото

Вениславский заявил, что в будущем "мы должны прийти к повесткам в Дії". В Минцифры отреагировали

Фото из свободных источников

Новина українською

Повестки через приложение "Дія" на данный момент рассылать не будут, но в будущем такая инициатива в Украине действительно может быть реализована. Об этом 17 апреля в эфире телемарафона сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский.

Читайте такжеРезников – о приглашении летчиков F-16 в Иностранный легион, анонсе новой атаки по флоту РФ и мобилизации

Он отметил, что сейчас государство не имеет соответствующих технических возможностей – пока невозможно оцифровать воинский учет и запустить повестки онлайн.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку оцифровка предусматривает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодня эти проекты не в краткосрочной перспективе".

Также уже отреагировал на заявление Вениславского о повестках в "Дії" министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

По теме
yellow-arrow
В СНБО рассказали, использует ли РФ оружие из Китая, и высказались о подготовке ВСУ к контрнаступлению
yellow-arrow
Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером - СМИ
yellow-arrow
Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Федор Вениславский Михаил Федоров повестки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде