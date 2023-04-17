Вениславский заявил, что в будущем "мы должны прийти к повесткам в Дії". В Минцифры отреагировали
Федоров поделился фото
Фото из свободных источников
Повестки через приложение "Дія" на данный момент рассылать не будут, но в будущем такая инициатива в Украине действительно может быть реализована. Об этом 17 апреля в эфире телемарафона сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский.
Он отметил, что сейчас государство не имеет соответствующих технических возможностей – пока невозможно оцифровать воинский учет и запустить повестки онлайн.
"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку оцифровка предусматривает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодня эти проекты не в краткосрочной перспективе".
Также уже отреагировал на заявление Вениславского о повестках в "Дії" министр цифровой трансформации Михаил Федоров:
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