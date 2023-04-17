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Шевченко: Даже в самое тяжелое время своей жизни украинцы проявляют выдержку и гостеприимство

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Андрею Николаевичу было важно вернуться в Украину после начала полномасштабной войны

Шевченко: Даже в самое тяжелое время своей жизни украинцы проявляют выдержку и гостеприимство

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о своем первом возвращении на Родину после начала полномасштабного вторжения.

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"Для меня было важно приехать в Украину. Действительно, я первые два месяца чувствовал, будто у меня что-то отняли. Хотел на мою родную землю, в мой родной город.

Такого Киева я не видел никогда. Очень мало людей в целом - и много военных с оружием. Я гулял по городу, ходил по местам, которые любил. Не знаю, почему-то это было мне нужно. Обгоревший дом на Оболони, где я вырос. Блокпосты и ежи возле дома, где живу.

С одной стороны, чувствуешь огромную боль от осознания того, что произошло, сколько страданий, сколько смертей и разрушений нам принесли. С другой - восхищаешься несокрушимостью людей.

На центральной улице (в Ирпене - прим.) не было ни одного уцелевшего дома. Мы заехали в больницу, разрушенную до основания. На стадион. Там было очень много детей, мы сделали маленький мастер-класс, пообщались, побили пенальти.

Я видел в них эту искорку - желание играть, несмотря ни на что. А потом мы зашли во временный городок, где живут люди, которые потеряли практически все. Конечно, они плакали, рассказывали ужасные истории оккупации.

Но Лиева Шрайбера больше всего поразило то, что нас там угощали малосольными огурцами и вареньем. Даже в темноте, в самое тяжелое время своей жизни украинцы проявляют выдержку и гостеприимство, которые восхищают", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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Источник:
Vogue

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.04.2023 в 21:50
Так і є, бо українці - люди з великої літери!Але до них влізли до хати нелюди..
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