Шевченко: Я помню каждую секунду того утра 24 февраля

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил события годичной давности, когда 24 февраля 2022 года рашисткие оккупанты начали полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Я действительно помню каждую секунду того утра, потому что не могу этого забыть. Особенно звонок от моей мамы, которая была расстроена. Она плакала и сказала, что началась война. Это, наверное, был самый тяжелый момент в моей жизни: услышал такую плохую новость - то, чего мы все боялись.

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Помню, по Киеву и всей Украине был сильный ракетный обстрел, который полностью вывел из строя систему электроснабжения. Я никогда раньше не видел свою страну, свой город Киев без света. Но реакция людей была очень сильной. Они еще больше сплотились и начали помогать друг другу.

Я очень горжусь украинскими спортсменами, которые были в стране. Многие пошли в армию, начали защищать и бороться за Украину. А очень многие спортсмены, будучи за границей, никогда не забывают об Украине.

Великобритания постоянно помогает, собирает средства, и это потрясающе. Она была одной из первых стран, которые предоставили убежища украинцам и оказала государственную поддержку. Реакция спортивного общества также была очень сильной. Россияне и белорусы должны были быть отстранены от любых соревнований с начала войны. Должны продолжать давить на правительство россии для прекращения войны", – рассказал Шевченко.