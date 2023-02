Шевченко продал флаг Украины с подписью Зеленского за 110 тысяч евро

В Милане состоялся благотворительный вечер UNITED FOR UKRAINE под патронатом посла платформы UNITED24 Андрея Шевченко. Событие поддержали Джорджио Армани, футбольные игроки и функционеры, политические и общественные деятели.

Шевченко привез из Киева флаг Украины с подписью Президента Владимира Зеленского. Сине-желтое знамя было продано на аукционе за 110 тысяч евро, хотя начальная стоимость составляла 5 тысяч евро. Флаг приобрела Лига футбольных клубов Серии А как символ их единства в поддержке Украины.

Всего на мероприятии было собрано 150 тысяч евро. Все средства пойдут на восстановление стадиона в Ирпене.

Desidero ringraziare United Onlus per lo straordinario supporto dato in occasione della serata benefica “United for Ukraine”.

I fondi raccolti permetteranno di ricostruire lo stadio di Irpin, nel mio martoriato paese. ????????

