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Шевченко продал флаг Украины с подписью Зеленского за 110 тысяч евро

Общие новости
(2 голосов)

Средства будет направлены на восстановление стадиона в Ирпене

Шевченко продал флаг Украины с подписью Зеленского за 110 тысяч евро

Фото: Ukraine NOW

Новина українською

В Милане состоялся благотворительный вечер UNITED FOR UKRAINE под патронатом посла платформы UNITED24 Андрея Шевченко. Событие поддержали Джорджио Армани, футбольные игроки и функционеры, политические и общественные деятели.

Шевченко привез из Киева флаг Украины с подписью Президента Владимира Зеленского. Сине-желтое знамя было продано на аукционе за 110 тысяч евро, хотя начальная стоимость составляла 5 тысяч евро. Флаг приобрела Лига футбольных клубов Серии А как символ их единства в поддержке Украины.

Всего на мероприятии было собрано 150 тысяч евро. Все средства пойдут на восстановление стадиона в Ирпене.

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В статье: Андрей Шевченко Украина война с россией Владимир Зеленский United24
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Источник:
Ukraine Now

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Комментарии (6)
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Sisiha (Львов)
22.02.2023 в 15:57
Продам родину, дешево
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+1
-1
aleks68
22.02.2023 в 16:51
хлебало прикрой ......
Ответить
+1
-2
Sisiha (Львов)
22.02.2023 в 17:22
Сам прикрой. До Вашої Уваги, супер пропозиція! Земельна ділянка площею 6.39 сотки + Дача. Ф
+1
0
aleks68
22.02.2023 в 17:23
чмо не гавкай
0
-2
can (Торонто, Львов)
22.02.2023 в 17:25
Заклятый, вот тут поддерживаю на 100 процентов. Я бы этой сисихе, землячку, с удовольствием настучал, гнилое оно.
0
-2
Sisiha (Львов)
22.02.2023 в 17:26
Дача в Брюховичах в районі очної лікарні.Земля 6,39 сотки. Потребує ремонту. Світло. Поруч житлові будинки.
+1
0

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