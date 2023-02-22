Шевченко продал флаг Украины с подписью Зеленского за 110 тысяч евро
Средства будет направлены на восстановление стадиона в Ирпене
Фото: Ukraine NOW
В Милане состоялся благотворительный вечер UNITED FOR UKRAINE под патронатом посла платформы UNITED24 Андрея Шевченко. Событие поддержали Джорджио Армани, футбольные игроки и функционеры, политические и общественные деятели.
Шевченко привез из Киева флаг Украины с подписью Президента Владимира Зеленского. Сине-желтое знамя было продано на аукционе за 110 тысяч евро, хотя начальная стоимость составляла 5 тысяч евро. Флаг приобрела Лига футбольных клубов Серии А как символ их единства в поддержке Украины.
Всего на мероприятии было собрано 150 тысяч евро. Все средства пойдут на восстановление стадиона в Ирпене.
Desidero ringraziare United Onlus per lo straordinario supporto dato in occasione della serata benefica “United for Ukraine”.— Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 22, 2023
I fondi raccolti permetteranno di ricostruire lo stadio di Irpin, nel mio martoriato paese. ????????
Sono felice e grato https://t.co/R0y103c52p pic.twitter.com/yIVKxNVNIQ
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