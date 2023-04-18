Страны G7 будут блокировать активы России до завершения войны в Украине

В G7 выразили готовность к дальнейшему усилению санкций против РФ. Министры пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину и пригрозили "высокой" ценой, которую придется заплатить за поддержку России в войне.

Прокомментировал заявление министров глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"Страны G7 будут блокировать российские активы до тех пор, пока не завершится война в Украине, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств после встречи в Японии. Блокировка и передача российских активов на восстановление Украины. Вот это рецепт борьбы с российским террором. Каждый в той стране должен почувствовать цену преступлений. И это лишь один из примеров".