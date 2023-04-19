CAS оставил в силе решение о трехлетнем отстранении от футбола экс-игрока Сум Дурая за договорные матчи

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию экс-игрока ФК "Сумы" Тараса Дурая по делу о договорных матчах, а решение Апелляционного комитета УАФ оставил без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что в декабре 2020 года КДК УАФ запретил футболисту осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на три года.

Игрок подавал апелляцию на данное решение, но апелляционный комитет УАФ оставил его в силе. После этого футболист подал апелляция и в Лозанну.

Напомним, что на неделе Спортивный арбитражный суд также оставил в силе решение УАФ о пожизненной дисквалификации экс-тренера "Сум" Александра Севидова .

Также отметим, что дело тянется с 2019 года, когда ФК "Сумы" были лишены профессионального статуса за договорные матчи. Кроме того, различные дисквалификации за договорняки получили тренеры, игроки и функционеры клуба.