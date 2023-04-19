CAS оставил в силе решение о трехлетнем отстранении от футбола экс-игрока Сум Дурая за договорные матчи
CAS стал на сторону КДК УАФ
фото из свободных источников
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию экс-игрока ФК "Сумы" Тараса Дурая по делу о договорных матчах, а решение Апелляционного комитета УАФ оставил без изменений.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, что в декабре 2020 года КДК УАФ запретил футболисту осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на три года.
Игрок подавал апелляцию на данное решение, но апелляционный комитет УАФ оставил его в силе. После этого футболист подал апелляция и в Лозанну.
Напомним, что на неделе Спортивный арбитражный суд также оставил в силе решение УАФ о
Также отметим, что дело тянется с 2019 года, когда ФК "Сумы" были лишены профессионального статуса за договорные матчи. Кроме того, различные дисквалификации за договорняки получили тренеры, игроки и функционеры клуба.
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