Сборная Украины по FIFA впервые в истории пробилась в плей-офф отбора ЧМ по киберфутболу
Украинцы в непростых поединках обыграли бельгийцев
uaf.ua
Сборная Украины по FIFA впервые в истории пробилась в плей-офф отбора чемпионата мира по киберфутболу — FIFAe Nations Cup 2023.
В течение двух дней украинская команда соревновалась на групповой стадии онлайн-квалификации мирового первенства по FIFA 23. Это второй этап отбора, игровые серии которого проходят в формате 2vs2 в симуляторе FIFA 23 на платформе PS5.
Александр CIG Grishay Гришай и Андрей CIG ST92 Шакалов, представляющие сборную Украины на этих соревнованиях, завершили групповой раунд на второй позиции в группе B и вышли в верхнюю сетку нокаут-раунда, получив в соперники сборную Бельгии.
Свой первый матч украинские киберфутболисты, несмотря на равную игру, проиграли бельгийцам со счетом 2:3. Но в ответном матче наши сборники забили два быстрых мяча и довели поединок до победы, сохранив необходимое преимущество в счете. 2:0.
Таким образом, по сумме двух матчей украинцы одолели бельгийцев — 4:3 и завоевали путевку в стадию плей-офф отбора, присоединившись к топ-20 европейским сборным из FIFA.
Напомним, заключительная стадия отбора FIFAe Nations Cup 2023 состоится с 18 по 21 мая 2023 года.
Популярное сейчас
- Бавария закономерно в шаге от провала в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
- Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
- "Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Новости по теме
- 00:45 Зарубежные Эндрик о трансфере в Реал: Классно знать, что я буду играть вместе с теми футболистами, за которых я играю в FIFA
- 11:49 Украинские Если будут серьезные предложения. Динамо летом готово продать двух лидеров
- 22:26 Украинские Шахтер и Динамо будут лицензионно представлены в новом симуляторе EA SPORTS FC