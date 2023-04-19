Сборная Украины по FIFA впервые в истории пробилась в плей-офф отбора ЧМ по киберфутболу

Сборная Украины по FIFA впервые в истории пробилась в плей-офф отбора чемпионата мира по киберфутболу — FIFAe Nations Cup 2023.

В течение двух дней украинская команда соревновалась на групповой стадии онлайн-квалификации мирового первенства по FIFA 23. Это второй этап отбора, игровые серии которого проходят в формате 2vs2 в симуляторе FIFA 23 на платформе PS5.

Александр CIG Grishay Гришай и Андрей CIG ST92 Шакалов, представляющие сборную Украины на этих соревнованиях, завершили групповой раунд на второй позиции в группе B и вышли в верхнюю сетку нокаут-раунда, получив в соперники сборную Бельгии.

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Свой первый матч украинские киберфутболисты, несмотря на равную игру, проиграли бельгийцам со счетом 2:3. Но в ответном матче наши сборники забили два быстрых мяча и довели поединок до победы, сохранив необходимое преимущество в счете. 2:0.

Таким образом, по сумме двух матчей украинцы одолели бельгийцев — 4:3 и завоевали путевку в стадию плей-офф отбора, присоединившись к топ-20 европейским сборным из FIFA.

Напомним, заключительная стадия отбора FIFAe Nations Cup 2023 состоится с 18 по 21 мая 2023 года.