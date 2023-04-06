Шахтер и Динамо будут лицензионно представлены в новом симуляторе EA SPORTS FC

Два украинских гранда – " Шахтер " и "Динамо" будут лицензионно представлены в футбольном симуляторе от EA Sports.

Об этом сообщили пресс-службы украинских клубов.

Напомним, что у EA Sports завершился срок действия контракта с FIFA, поэтому проводится ребрендинг серии игр – теперь они будут называться EA SPORTS FC.

Также отметим, что оба украинских клуба были представлены в FIFA 23.