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Шахтер и Динамо будут лицензионно представлены в новом симуляторе EA SPORTS FC

Премьер-лига
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Теперь не FIFA, а EA SPORTS FC

Шахтер и Динамо будут лицензионно представлены в новом симуляторе EA SPORTS FC

фото из свободных источников

Новина українською

Два украинских гранда – "Шахтер" и "Динамо" будут лицензионно представлены в футбольном симуляторе от EA Sports.

Об этом сообщили пресс-службы украинских клубов.

Напомним, что у EA Sports завершился срок действия контракта с FIFA, поэтому проводится ребрендинг серии игр – теперь они будут называться EA SPORTS FC.

Также отметим, что оба украинских клуба были представлены в FIFA 23.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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