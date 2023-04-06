Премьер-лига
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Шахтер и Динамо будут лицензионно представлены в новом симуляторе EA SPORTS FC
Теперь не FIFA, а EA SPORTS FC
фото из свободных источников
Два украинских гранда – "
Об этом сообщили пресс-службы украинских клубов.
Напомним, что у EA Sports завершился срок действия контракта с FIFA, поэтому проводится ребрендинг серии игр – теперь они будут называться EA SPORTS FC.
Также отметим, что оба украинских клуба были представлены в FIFA 23.
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