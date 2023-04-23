Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину первой партии танков Leopard 2A4. Речь идет о шести единицах этой техники.

По ее словам, танки покинули портовый город Сантандер вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами. Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине.

На прошлой неделе министр обороны сообщила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к нынешним шести, будут отправлены в Украину после ремонта "как можно скорее".

Также известно, что в общей сложности 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании. Теперь военные будут воевать и обслуживать технику в Украине.