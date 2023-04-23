Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2
Европейская страна помогает ВСУ с самого начала российского вторжения
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину первой партии танков Leopard 2A4. Речь идет о шести единицах этой техники.
По ее словам, танки покинули портовый город Сантандер вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами. Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине.
На прошлой неделе министр обороны сообщила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к нынешним шести, будут отправлены в Украину после ремонта "как можно скорее".
Также известно, что в общей сложности 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании. Теперь военные будут воевать и обслуживать технику в Украине.
Популярное сейчас
- Оливер Кан: Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать
- Хацкевич: У Динамо нет футболистов, которые могут доставить мяч Ванату
- Ман Сити – первый финалист Кубка Англии за 57 лет, не пропустивший в турнире ни единого гола
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО