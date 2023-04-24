Бразильский клуб сменил название на ФК Мариуполь и запустил флешмоб #FcMariupolLives

ФК "Бател" – любительский клуб из Бразилии, который играет во втором дивизионе штата Паранаэнсе.

Тем не менее, клуб поддержал, как мог, Украину, украинский футбол и ФК "Мариуполь" в частности.

"Бател" официально сменил название на ФК "Мариуполь" и запустил флешмоб "#FcMariupolLives" - "ФК Мариуполь жив".

"19 марта 2022 года - день, когда матч не состоялся.

"Мариуполь" должна был принимать "Колос" в матче УПЛ на стадионе имени Владимира Бойко, который расположен в 57,3 км от границы с Россией.

После беспощадных штурмов русской армии город остался в руинах. Тренировочный центр подвергся бомбардировке, база клуба стала казармой агрессора. И команда, которая когда-то была символом единства и самобытности, перестала существовать.

Но футбол – это не просто игра. Это жизненная необходимость существования человечества. Общая основа, которая связывает каждого человека на Земле. В самые темные времена это символ надежды на светлое завтра.

Через год "Футбол Мариуполя" продолжит жить на земле футбола.

Украина всегда открывала ворота Европы бразильцам. Теперь пришло время для Бразилии принять украинцев и поддержать ФК "Мариуполь".

Мы переименуем AA "Batel", футбольную команду из района крупнейшей украинской диаспоры в Южной Америке, в ФК "Мариуполь".

Футбол – это символ сопротивления. Она была и всегда будет объединяющей силой, когда дело касается объединения людей.

Футбол уже остановил много войн. Но никакая война не остановит дух футбола.

Мы будем "заботиться" о ФК "Мариуполь", пока все украинцы снова не смогут пойти на стадион имени Владимира Бойко, чтобы посмотреть игру своей домашней команды.

#FcMariupolLives", - говорится в заявлении клуба.