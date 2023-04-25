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Россияне обстреляли центр Купянска на Харьковщине: попали в музей, есть раненые и погибшие

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Воюем со страной-террористом

Россияне обстреляли центр Купянска на Харьковщине: попали в музей, есть раненые и погибшие

Russia is a terrorist state

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Россияне обстреляли центр города Купянск на Харьковщине из С-300. Попали в музей. Под завалами есть люди, предварительно уже известно о более чем 5 раненых. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Как сообщил Владимир Зеленский, также стало известно о погибшей работнице музея.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. По меньшей мере два человека находятся под завалами. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

Враг постоянно терроризирует Харьковскую область обстрелами. За прошедшие сутки под огнем оккупантов находилось не менее 18 населенных пунктов Харьковщины.

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В статье: война с россией Андрей Ермак Олег Синегубов
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