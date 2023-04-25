Сегодня празднует юбилей легенда киевского Динамо Олег Гусев
Тот, кто поставил точку в серии пенальти против сборной Швейцарии на ЧМ-2006
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Олег Анатольевич Гусев родился 25 апреля 1983-го в Степановке (Сумская область). Сегодня ему исполняется 40 лет. Бывший украинский футболист, играл на позиции полузащитника, славился универсализмом.
Гусев – пятикратный чемпион Украины, столько же раз он брал Кубок страны и еще трижды Суперкубок. Трофеи он взял в составе "Динамо", цвета которого защищал 15 сезонов (443 поединка, 96 голов; 2003-2016, 2017-2018). Также в начале карьеры играл за "Фрунзенец-Лига-99", "Борисфен" и киевский "Арсенал".
Участник чемпионата мира 2006 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. На Мундиале в Германии Гусев забил победный гол в серии пенальти со Швейцарией, выведя "сине-желтых" в четвертьфинал турнира. За сборную Украины провел 98 матчей.
Почти сразу по окончании выступлений перешел на тренерскую работу, став ассистентом Юрия Мороза в молодежной команде "Динамо". В июле 2020 года вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в качестве ассистента.
Интересно, что также сегодня, 25 апреля, празднуют юбилеи шотландский специалист Дэвид Мойес (60) и французский защитник Рафаэль Варан (30).
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