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Сегодня празднует юбилей легенда киевского Динамо Олег Гусев

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Тот, кто поставил точку в серии пенальти против сборной Швейцарии на ЧМ-2006

Сегодня празднует юбилей легенда киевского Динамо Олег Гусев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Олег Анатольевич Гусев родился 25 апреля 1983-го в Степановке (Сумская область). Сегодня ему исполняется 40 лет. Бывший украинский футболист, играл на позиции полузащитника, славился универсализмом.

Гусев – пятикратный чемпион Украины, столько же раз он брал Кубок страны и еще трижды Суперкубок. Трофеи он взял в составе "Динамо", цвета которого защищал 15 сезонов (443 поединка, 96 голов; 2003-2016, 2017-2018). Также в начале карьеры играл за "Фрунзенец-Лига-99", "Борисфен" и киевский "Арсенал".

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Участник чемпионата мира 2006 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. На Мундиале в Германии Гусев забил победный гол в серии пенальти со Швейцарией, выведя "сине-желтых" в четвертьфинал турнира. За сборную Украины провел 98 матчей.

Почти сразу по окончании выступлений перешел на тренерскую работу, став ассистентом Юрия Мороза в молодежной команде "Динамо". В июле 2020 года вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в качестве ассистента.

Интересно, что также сегодня, 25 апреля, празднуют юбилеи шотландский специалист Дэвид Мойес (60) и французский защитник Рафаэль Варан (30).

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В статье: Олег Гусев
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