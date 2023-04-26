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Украина - Эстония: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

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Наших ребят ожидает встреча с хозяевами

Украина - Эстония: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

фото - iihf.com/

Новина українською

Национальная сборная Украины по хоккею проведет третий матч на ЧМ в Дивизионе ІВ. На этот раз соперником наших ребят станет Эстония, принимающая в этом году турнир. Пока что в активе украинцев поражение в овертайме Китаю (4:5) и уверенная победа над Сербией (7:0). Перед стартом третьего игрового дня украинцы занимают третью строчку в группе, а их ближайший соперник - Эстония - вторую.

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Напомним, что в группе сборной Украины шесть команд. В Дивизион ІА выходит только победитель секстета. Худшая сборная вылетает.

Хоккей. Чемпионат Мира Дивизион ИА. 3-й тур
26 апреля. Начало в 19:30
Украина – Эстония
Трансляция - Xsport

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В статье: сборная Украины по хоккею смотреть футбол онлайн
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