Заря закрепила за ним игровой номер. Сегодня мог бы отмечать День рождения Максим Белый
Лидер команды в начале прошлой декады
ФК Заря
Максим Иванович Белый родился 27 апреля 1989 года в городе Новомосковск (Днепропетровская область). На молодежном уровне играл за "Шахтер" и днепропетровскую "Исту", карьеру начинал в футбольном клубе "Харьков".
Также у него были крайне короткие периоды в "Металлисте" и запорожском "Металлурге". Запомнился болельщикам как лидер луганской "Зари" (2010-2013). Был креативным хавбеком, с хорошим видением поля и роскошным ударом.
В 2011 году в составе сине-желтых он играл в финальном турнире молодежного чемпионата Европы, на котором стал автором единственного гола команды.
Белый скоропостижно скончался 14 сентября 2013 года. На протяжении двух лет Максим боролся с опухолью головного мозга. Лечение в клиниках Израиля и Германии не принесло положительного результата. По решению ФК "Заря", за Белым был закреплен 33-й номер.
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