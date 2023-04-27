Заря закрепила за ним игровой номер. Сегодня мог бы отмечать День рождения Максим Белый

Максим Иванович Белый родился 27 апреля 1989 года в городе Новомосковск (Днепропетровская область). На молодежном уровне играл за "Шахтер" и днепропетровскую "Исту", карьеру начинал в футбольном клубе "Харьков".

Также у него были крайне короткие периоды в "Металлисте" и запорожском "Металлурге". Запомнился болельщикам как лидер луганской "Зари" (2010-2013). Был креативным хавбеком, с хорошим видением поля и роскошным ударом.

В 2011 году в составе сине-желтых он играл в финальном турнире молодежного чемпионата Европы, на котором стал автором единственного гола команды.

Белый скоропостижно скончался 14 сентября 2013 года. На протяжении двух лет Максим боролся с опухолью головного мозга. Лечение в клиниках Израиля и Германии не принесло положительного результата. По решению ФК "Заря", за Белым был закреплен 33-й номер.