В Бахмуте погиб американский доброволец

Журналист и документалист Джейк Ханрахан сообщил в своем Твиттере о том, что в боях в Бахмуте погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки – Купер Харрис Эндрюс.

Воину было всего 26 лет, ранее он служил в морской пехоте США. Он был членом Иностранного легиона, позже Комитета сопротивления.

Купер попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Ханрахан отметил, что он и его сообщество не знали, что Эндрюс был в районе Бахмута, поэтому новость о гибели американского добровольца стала для него шоком.

I’m very sad to say this, but one of the @PopularFront_ community has been killed fighting in Ukraine. Cooper ‘Harris’ Andrews, 26, was a long time PF supporter and part of our Discord. He was a former US Marine and lifelong leftist organiser. He was killed in Bakhmut. pic.twitter.com/ZdNIzRlXdw