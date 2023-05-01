В Бахмуте погиб американский доброволец
Его звали Купер Эндрюс
Jake Hanrahan Twitter
Журналист и документалист Джейк Ханрахан сообщил в своем Твиттере о том, что в боях в Бахмуте погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки – Купер Харрис Эндрюс.
Воину было всего 26 лет, ранее он служил в морской пехоте США. Он был членом Иностранного легиона, позже Комитета сопротивления.
Купер попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Ханрахан отметил, что он и его сообщество не знали, что Эндрюс был в районе Бахмута, поэтому новость о гибели американского добровольца стала для него шоком.
I’m very sad to say this, but one of the @PopularFront_ community has been killed fighting in Ukraine. Cooper ‘Harris’ Andrews, 26, was a long time PF supporter and part of our Discord. He was a former US Marine and lifelong leftist organiser. He was killed in Bakhmut. pic.twitter.com/ZdNIzRlXdw— https://twitter.com/Jake_Hanrahan/status/1652696668775620608 (@Jake_Hanrahan) April 30, 2023
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