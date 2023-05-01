  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Бахмуте погиб американский доброволец
В тренде

В Бахмуте погиб американский доброволец

Общие новости
(1 голосов)

Его звали Купер Эндрюс

В Бахмуте погиб американский доброволец

Jake Hanrahan Twitter

Новина українською

Журналист и документалист Джейк Ханрахан сообщил в своем Твиттере о том, что в боях в Бахмуте погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки – Купер Харрис Эндрюс.

Воину было всего 26 лет, ранее он служил в морской пехоте США. Он был членом Иностранного легиона, позже Комитета сопротивления.

Читайте такжеПод Бахмутом погиб доброволец из Ирландии

Купер попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Ханрахан отметил, что он и его сообщество не знали, что Эндрюс был в районе Бахмута, поэтому новость о гибели американского добровольца стала для него шоком.

По теме
yellow-arrow
Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в тайной мирной миссии по завершению войны в Украине
yellow-arrow
Легенда донецкого Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Дарио Срна
yellow-arrow
Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Герои Украины Бахмут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде