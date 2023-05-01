В Бахмуте погиб американский доброволец

Журналист и документалист Джейк Ханрахан сообщил в своем Твиттере о том, что в боях в Бахмуте погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки – Купер Харрис Эндрюс.

Воину было всего 26 лет, ранее он служил в морской пехоте США. Он был членом Иностранного легиона, позже Комитета сопротивления.

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Купер попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных. Ханрахан отметил, что он и его сообщество не знали, что Эндрюс был в районе Бахмута, поэтому новость о гибели американского добровольца стала для него шоком.