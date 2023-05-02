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Павелко вручил Олегу Блохину орден "Легенда украинского футбола"

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За исторический вклад в развитие украинского футбола

Павелко вручил Олегу Блохину орден "Легенда украинского футбола"

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

По случаю Всеукраинского дня футбола и за исторический вклад в развитие украинского футбола обладатель "Золотого мяча"-1975 и экс-наставник национальной сборной Украины Олег Блохин получил из рук Андрея Павелко орден "Легенда украинского футбола".

Отметим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

Добавим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

"Благодарен Украинской ассоциации футбола и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне.

Также благодарен УАФ и ее руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний", - отметил после получения награды Олег Блохин.

"Искренне поздравляю Олега Блохина с этой заслуженной наградой! Мы благодарны легенде украинского футбола, Олегу Владимировичу Блохину, за его исторический вклад в летопись достижений любимой игры. Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе и первым представителем Украины, который получил ее, навечно вписав тем самым свое имя в историю мирового футбола.

На его яркой манере игры, на голах и эмоциях, которые дарил футбол Блохина, выросло много поколений украинских игроков. А его успех во главе сборной в финальной части ЧМ-2006 остается мощной мотивацией для многих тренеров. Гордимся легендой украинского футбола", - сказал Павелко.

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В статье: Олег Блохин Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
02.05.2023 в 13:30
Цікаво дізнатись які досягнення у Блохіна в уаф, а навітт загалом в уаф які досягнення.Телепул, Вар на всіх матчах, тренер в збірної є...
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