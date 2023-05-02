Павелко вручил Олегу Блохину орден "Легенда украинского футбола"
За исторический вклад в развитие украинского футбола
Фото: пресс-служба УАФ
По случаю Всеукраинского дня футбола и за исторический вклад в развитие украинского футбола обладатель "Золотого мяча"-1975 и экс-наставник национальной сборной Украины Олег Блохин получил из рук Андрея Павелко орден "Легенда украинского футбола".
Отметим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.
Добавим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.
"Благодарен Украинской ассоциации футбола и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне.
Также благодарен УАФ и ее руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний", - отметил после получения награды Олег Блохин.
"Искренне поздравляю Олега Блохина с этой заслуженной наградой! Мы благодарны легенде украинского футбола, Олегу Владимировичу Блохину, за его исторический вклад в летопись достижений любимой игры. Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе и первым представителем Украины, который получил ее, навечно вписав тем самым свое имя в историю мирового футбола.
На его яркой манере игры, на голах и эмоциях, которые дарил футбол Блохина, выросло много поколений украинских игроков. А его успех во главе сборной в финальной части ЧМ-2006 остается мощной мотивацией для многих тренеров. Гордимся легендой украинского футбола", - сказал Павелко.
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