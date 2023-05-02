Павелко вручил Олегу Блохину орден "Легенда украинского футбола"

По случаю Всеукраинского дня футбола и за исторический вклад в развитие украинского футбола обладатель "Золотого мяча"-1975 и экс-наставник национальной сборной Украины Олег Блохин получил из рук Андрея Павелко орден "Легенда украинского футбола".

Отметим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

Добавим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

"Благодарен Украинской ассоциации футбола и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне.

Также благодарен УАФ и ее руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний", - отметил после получения награды Олег Блохин.