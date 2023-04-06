  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Беланов: Павелко и в Украине пытается что-нибудь сделать, и в Европе молодец. Люди его уважают
В тренде

Беланов: Павелко и в Украине пытается что-нибудь сделать, и в Европе молодец. Люди его уважают

Общие новости
(1 голосов)

Павелко переизбрали в исполком УЕФА

Беланов: Павелко и в Украине пытается что-нибудь сделать, и в Европе молодец. Люди его уважают

uaf.ua

Новина українською

Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполком УЕФА.

"Я очень рад, что справедливость победила. Столько писали негативу, но пока он единственный, кто и уважает историю футбола, и пытается что-нибудь сделать в этой стране. Поэтому я двумя руками "за" и с удовольствием уже поздравил его. И говорю я не только от себя – и с Олегом Блохиным говорил. Мы переживаем, потому что за это время очень много хорошего было сделано. И хочется, чтобы была справедливость.

Андрей Васильевич переживает за все. Здесь никто ни под кого не подстраивается. У нас есть свои имена, и мы просто болеем за нашу страну, чтобы у нас все было хорошо. Он и в Европе молодец, люди его уважают", – сказал Беланов.

Напомним, что Павелко будет входить в исполком УЕФА еще четыре года.

По теме
yellow-arrow
В среду и в воскресенье. Львов и Шахтер сыграют два очных матча подряд
yellow-arrow
Данилов: Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня
yellow-arrow
Бах: Почти на всех Олимпиадах друг с другом соревнуются спортсмены, страны которых находятся в состоянии войны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Беланов УЕФА Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ukranews

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
K-Spirit (Киев)
06.04.2023 в 20:47
Хорошо подлизнул, и всего за какие-то 100 тыс. гривен в месяц.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.04.2023 в 20:33
Бєланов, уточни які "люди" його поважають?
Ответить
0
0
Скачков Леонід (Рівне)
06.04.2023 в 20:23
Це які люди його поважають?Чеферін?Так ще катарські хабарі в нього не закінчились.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
06.04.2023 в 19:51
зачем вы Ротаня поставили физруком 3 команд --у нас что нет тренеров
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде