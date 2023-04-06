Беланов: Павелко и в Украине пытается что-нибудь сделать, и в Европе молодец. Люди его уважают

Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполком УЕФА .

"Я очень рад, что справедливость победила. Столько писали негативу, но пока он единственный, кто и уважает историю футбола, и пытается что-нибудь сделать в этой стране. Поэтому я двумя руками "за" и с удовольствием уже поздравил его. И говорю я не только от себя – и с Олегом Блохиным говорил . Мы переживаем, потому что за это время очень много хорошего было сделано. И хочется, чтобы была справедливость.

Андрей Васильевич переживает за все. Здесь никто ни под кого не подстраивается. У нас есть свои имена, и мы просто болеем за нашу страну, чтобы у нас все было хорошо. Он и в Европе молодец, люди его уважают", – сказал Беланов.