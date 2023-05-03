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Самобытный украинский бомбардир. Сегодня отмечает День рождения Василий Сачко

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Самобытный украинский бомбардир. Сегодня отмечает День рождения Василий Сачко

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Василий Викторович Сачко родился 3 мая 1975 года в Старомлыновке (Донецкая область). Украинский тренер, в бытность игроком выступал на позиции нападающего. Обладатель Кубка Украины 2009 года, лучший бомбардир Первой лиги сезона 2001/02.

Сачко лишь в 25 лет закрепился в профессиональном футболе, удачно отыграв сезон в купянском "Осколе". После этого Василий перешел в "Волынь", помог ей выйти в Высшую лигу и на протяжении следующих 4-х сезонов показывал хорошую игру и высокую результативность.

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После перехода "Волыни" в низший дивизион Василий покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к "Кривбассу", где с переменным успехом провел два сезона. В 2008-м 33-летний Сачко перешел в "Ворсклу" и за 4 года успел выиграть Кубок Украины (забив победный гол в финале) и дважды принять участие в розыгрыше еврокубков.

Сразу после завершения карьеры игрока остался в "Ворскле" в качестве тренера. После ухода из полтавского клуба в 2019-м недолго возглавлял "Волынь".

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В статье: Василий Сачко
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