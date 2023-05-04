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ПВО сбила над Киевом беспилотник, обломки повлекли за собой пожар

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Обошлось без жертв

ПВО сбила над Киевом беспилотник, обломки повлекли за собой пожар

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 4 мая 2023 года в Киеве в 20:00 объявили воздушную тревогу.

После объявления воздушной тревоги в городе слышна работа ПВО.

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Также слышны очереди – пулеметы работают по беспилотникам.

Позже мэр Киева Виталий Кличко отметил: "Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место".

Впоследствии Кличко добавил, что в Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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