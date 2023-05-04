ПВО сбила над Киевом беспилотник, обломки повлекли за собой пожар
Обошлось без жертв
Getty Images / Global Images Ukraine
Вечером 4 мая 2023 года в Киеве в 20:00 объявили воздушную тревогу.
После объявления воздушной тревоги в городе слышна работа ПВО.
Читайте также"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять!", - Виталий Кличко отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ
Также слышны очереди – пулеметы работают по беспилотникам.
Позже мэр Киева Виталий Кличко отметил: "Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место".
Впоследствии Кличко добавил, что в Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бенито забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком
- Разведка Британии: РФ построила одну из самых масштабных систем сооружений обороны в мире
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
Новости по теме
- 19:45 Украинские "Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять!", - Виталий Кличко отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ
- 21:50 Украинские ВСУ возглавили рейтинг доверия украинцев, Зеленский на шестом месте, Залужного не внесли в опрос
- 13:00 Украинские Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию жителей Киева из-за ракетных ударов
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн