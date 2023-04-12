"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять!", - Виталий Кличко отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ
Мир должен наконец осознать, какое оно "лицо" российского агрессора
Getty Images / Global Images Ukraine
Жестокое видео казни оккупантами украинского военного показывает настоящее "лицо" российского агрессора, и мир должен отреагировать на это адекватно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах ... своими зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец осознать, какое оно "лицо" российского агрессора. И отреагировать адекватно! Такой ужас Россия совершает везде, куда сунется", - заявил Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что варварство должно быть наказано.
"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим тех страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия... Вечная память и слава павшим украинским Героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Гвардиола рассказал, как Жироне удалось убедить Цыганкова на трансфер
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:50 Украинские ВСУ возглавили рейтинг доверия украинцев, Зеленский на шестом месте, Залужного не внесли в опрос
- 13:00 Украинские Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию жителей Киева из-за ракетных ударов
- 06:40 Украинские Россияне нанесли ракетный удар по Украине, взрывы в Киеве, Днепре, Харькове и других городах