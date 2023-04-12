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"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять!", - Виталий Кличко отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ

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Мир должен наконец осознать, какое оно "лицо" российского агрессора

"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять!", - Виталий Кличко отреагировал на зверское убийство россиянами воина ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жестокое видео казни оккупантами украинского военного показывает настоящее "лицо" российского агрессора, и мир должен отреагировать на это адекватно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах ... своими зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец осознать, какое оно "лицо" российского агрессора. И отреагировать адекватно! Такой ужас Россия совершает везде, куда сунется", - заявил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что варварство должно быть наказано.

"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим тех страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия... Вечная память и слава павшим украинским Героям!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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