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Подоляк рассказал, на каких условиях Украина может обменять Богуслаева

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Для начала, Богуслаев должен получить уголовный приговор и максимальный срок

Подоляк рассказал, на каких условиях Украина может обменять Богуслаева

СБУ

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Обмен экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева возможен, но только после приговора суда, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

Он напомнил, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сичи", в частности, возможность передачи вертолетов ВСУ.

"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию", – сказал Подоляк.

Он уверен, что Богуслаев должен получить уголовный приговор и максимальный срок. Подоляк подчеркнул, что нужно юридически зафиксировать факт государственной измены экс-руководителя "Мотор Січі".

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"Исторически важно фиксировать таких людей, чтобы до конца существования их рода все понимали, кто это был. Он во время полномасштабной войны, когда граждан его страны жестоко убивали и насиловали, продолжал поддерживать тех, кто это делал", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, если удастся Богуслаева обменять на тысячу военных, то, безусловно, это будет сделано.

Подоляк отметил, что этим вопросом должен заниматься штаб, который занимается обменом пленными.

"Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Реальных, а не этих вот фиктивных ряженых "красных директоров". Эти субъекты также могут попасть в список на обмен", – сказал Подоляк.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк Вячеслав Богуслаев
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