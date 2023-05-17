Суд продлил меру пресечения Павелко и Записоцкому

Печерский суд продлил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Ассоциации Юрию Записоцкому.

Читайте также Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности. УАФ считает решения не вступившими в силу

Как сообщает журналист Константин Андриюк, им, как и ранее, запрещено покидать территорию Украины. Мера действует до 10 июля 2023 года.

Также суд дополнительно запретил Павелку и Записоцкому общаться с определенным кругом лиц.

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.