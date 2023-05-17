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Суд продлил меру пресечения Павелко и Записоцкому

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Им запрещено покидать Украину до 10 июля 2023 года

Суд продлил меру пресечения Павелко и Записоцкому

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Печерский суд продлил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Ассоциации Юрию Записоцкому.

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Как сообщает журналист Константин Андриюк, им, как и ранее, запрещено покидать территорию Украины. Мера действует до 10 июля 2023 года.

Также суд дополнительно запретил Павелку и Записоцкому общаться с определенным кругом лиц.

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк Юрий Записоцкий УАФ
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