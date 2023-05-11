Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности. УАФ считает решения не вступившими в силу

Печерский районный суд Киева продлил срок отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ, сообщает Football Hub. Отстранение продлено до 9 июня.

Данное постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Полный текст постановления будет объявлен 15 мая в 16.50.

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Интересно, что по данным Football Hub, адвокат Павелко во время судебного заседания заявил, что его клиент подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности главы УАФ первого вице-президента организации Олега Протасова.

В то же время, УАФ заявляет, что решение об отстранении Павелко не вступило в законную силу, на него была подана апелляция, и поэтому президент УАФ продолжает исполнять свои обязанности.

"Еще раз напоминаем, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном "отстранении" Андрея Павелко, не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. На сегодняшний день решение суда также будет подана апелляция.

Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, продолжают выполнять свои должностные обязанности", - говорится в заявлении УАФ на Фейсбук.