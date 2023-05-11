  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности. УАФ считает решения не вступившими в силу
В тренде

Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности. УАФ считает решения не вступившими в силу

Общие новости
(1 голосов)

Тяжба продолжается

Печерский суд продлил отстранение Павелко от должности. УАФ считает решения не вступившими в силу

uaf.ua

Новина українською

Печерский районный суд Киева продлил срок отстранения Андрея Павелко от должности президента УАФ, сообщает Football Hub. Отстранение продлено до 9 июня.

Данное постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Полный текст постановления будет объявлен 15 мая в 16.50.

Читайте такжеУАФ подаст в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации о Павелко

Интересно, что по данным Football Hub, адвокат Павелко во время судебного заседания заявил, что его клиент подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности главы УАФ первого вице-президента организации Олега Протасова.

В то же время, УАФ заявляет, что решение об отстранении Павелко не вступило в законную силу, на него была подана апелляция, и поэтому президент УАФ продолжает исполнять свои обязанности.

"Еще раз напоминаем, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном "отстранении" Андрея Павелко, не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. На сегодняшний день решение суда также будет подана апелляция.

Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, продолжают выполнять свои должностные обязанности", - говорится в заявлении УАФ на Фейсбук.

По теме
yellow-arrow
Минспорта признал Shakhtar Social критически важным и обеспечил его сотрудников бронированием от мобилизации
yellow-arrow
Шевченко: Ни один спортсмен РФ или РБ не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях
yellow-arrow
Россия внесла Арестовича в список "террористов". Тот саркастично ответил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде