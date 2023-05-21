Следом за Шахтером. Динамо и Заря осудили скандальное обращение игроков Барсы к россиянам

Киевское "Динамо" в своем официальном твиттере вслед за донецким "Шахтером" осудило обращение игроков "Барселоны" к российским болельщикам "блауграны", поздравившим их с победой в Ла Лиге.

"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК "Барселона" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии", - говорится в твите киевлян.

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Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК «Барселона» переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті росії.#russiaisaterroriststate #disrespect @FCBarcelona pic.twitter.com/tuonEo9IPd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 21, 2023

Также, заявление футболистов "сине-гранатовых" Алекса Бальде и Сержи Роберто в своем инстаграме прокомментировала луганская "Заря".