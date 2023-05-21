Следом за Шахтером. Динамо и Заря осудили скандальное обращение игроков Барсы к россиянам
Рекомендуют заявиться в чемпионат рф и посмотреть на "русский мир"
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Киевское "Динамо" в своем официальном твиттере вслед за донецким "Шахтером" осудило
"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК "Барселона" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии", - говорится в твите киевлян.
Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК «Барселона» переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті росії.#russiaisaterroriststate #disrespect @FCBarcelona pic.twitter.com/tuonEo9IPd— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 21, 2023
Также, заявление футболистов "сине-гранатовых" Алекса Бальде и Сержи Роберто в своем инстаграме прокомментировала луганская "Заря".
"Приглашаем в Запорожье игроков "Барселоны", записывающих обращение к болельщикам из россии, посмотреть на "русский мир"!", - написал луганский клуб.
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