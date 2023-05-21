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Следом за Шахтером. Динамо и Заря осудили скандальное обращение игроков Барсы к россиянам

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Рекомендуют заявиться в чемпионат рф и посмотреть на "русский мир"

Следом за Шахтером. Динамо и Заря осудили скандальное обращение игроков Барсы к россиянам

Скріншот з відео

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Киевское "Динамо" в своем официальном твиттере вслед за донецким "Шахтером" осудило обращение игроков "Барселоны" к российским болельщикам "блауграны", поздравившим их с победой в Ла Лиге.

"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК "Барселона" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии", - говорится в твите киевлян.

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Также, заявление футболистов "сине-гранатовых" Алекса Бальде и Сержи Роберто в своем инстаграме прокомментировала луганская "Заря".

"Приглашаем в Запорожье игроков "Барселоны", записывающих обращение к болельщикам из россии, посмотреть на "русский мир"!", - написал луганский клуб.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Серхи Роберто Алекс Бальде
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