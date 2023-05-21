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Шахтер обратился к Левандовскому через видео с игроками Барсы, которые благодарят россиян

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"Горняки" осудили поступок Бальде и Роберто

Шахтер обратился к Левандовскому через видео с игроками Барсы, которые благодарят россиян

Скріншот з відео

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в своем официальном твиттере прокомментировал скандальное обращение игроков "Барселоны" к российским болельщикам "блауграны", поздравившим их с победой в чемпионате Испании.

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки "Барсы" Сержи Роберто и Алекс Бальде записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

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Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и находятся на лечении в Барселоне", - говорится в сообщении "горняков".

Также украинский клуб обратился к форварду "Барселоны" и капитану сборной Польши Роберту Левандовскому с просьбой высказаться по поводу этой ситуации.

"Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы как капитан сборной Польши, страны, очень помогающей Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка", - написал твиттер "Шахтера".

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Серхи Роберто Алекс Бальде
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Комментарии (1)
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Опанасович (Ковалівка)
21.05.2023 в 17:42
Шахтар, мочи пyталoнську підстилку!
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