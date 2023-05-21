Шахтер обратился к Левандовскому через видео с игроками Барсы, которые благодарят россиян

Донецкий "Шахтер" в своем официальном твиттере прокомментировал скандальное обращение игроков "Барселоны" к российским болельщикам "блауграны", поздравившим их с победой в чемпионате Испании.

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки "Барсы" Сержи Роберто и Алекс Бальде записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

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Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и находятся на лечении в Барселоне", - говорится в сообщении "горняков".

???? Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці @FCBarcelona @SergiRoberto10 та Алехандро Бальде записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. pic.twitter.com/f1vN5MTe4i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2023

Также украинский клуб обратился к форварду "Барселоны" и капитану сборной Польши Роберту Левандовскому с просьбой высказаться по поводу этой ситуации.