Шахтер обратился к Левандовскому через видео с игроками Барсы, которые благодарят россиян
"Горняки" осудили поступок Бальде и Роберто
Скріншот з відео
Донецкий "Шахтер" в своем официальном твиттере прокомментировал скандальное
"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки "Барсы" Сержи Роберто и Алекс Бальде записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.
Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и находятся на лечении в Барселоне", - говорится в сообщении "горняков".
???? Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці @FCBarcelona @SergiRoberto10 та Алехандро Бальде записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. pic.twitter.com/f1vN5MTe4i— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2023
Также украинский клуб обратился к форварду "Барселоны" и капитану сборной Польши Роберту Левандовскому с просьбой высказаться по поводу этой ситуации.
"Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы как капитан сборной Польши, страны, очень помогающей Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка", - написал твиттер "Шахтера".
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